Gazze'deki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'deki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Gazze'deki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi

6 saat önce

Gazze Şeridi'nde gaz tüplerinin patlaması sonucu ölü sayısı 9'a yükselirken, yaralı sayısının 53'ün olduğu açıklandı.

Gazze'deki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi, System.String[]

Gazze Şeridi'nde gaz tüplerinin patlaması sonucu ölü sayısı 9'a yükselirken, yaralı sayısının 53'ün olduğu açıklandı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki el-Nuseirat kavşağında meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 9'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 53'ün olduğu belirtildi. Açıklamada, hastanelere kaldırılan yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, patlama sonrası çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangın nedeniyle 20'den fazla dükkan ve 8'den fazla aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - GAZZE

Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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