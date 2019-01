Gazze'deki Protez Merkezi Filistinlilere Umut Oldu

MUSTAFA HABBUŞ - Gazze'deki Protez ve Çocuk Felci Merkezi (ALPC), geçen yıl mart ayından bu yana Gazze sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde kol ya da bacak gibi uzuvlarını kaybedenleri yeniden hayata bağlıyor.



Filistinli bisiklet sporcusu Ala ed-Dali de Gazze'deki tek protez merkezi olan ALPC ile yeniden hayata tutunanlardan biri oldu.



Genç sporcu, ülkesini dünya şampiyonalarında temsil etme hayali kurarken Gazze sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sağ bacağını kaybetti.



Filistin Bisiklet Takımı üyesi Dali, Refah kentinde, Filistinli mültecilerin evlerine geri dönmesi ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması için düzenlenen gösterilere katılmasıyla başlayan hikayesini AA muhabirine anlattı.



Pek çok hasta için umut oldu



Gösterilerde sağ bacağına isabet eden kurşunun bacağının kesilmesine neden olduğunu belirten Dali, önce hastanede daha sonra da ALPC'de tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.



Dali, merkezde öncelikle psikolojik tedavi gördüğünü, ardından bedeninin protezi kabul etmesi için 5 ay boyunca fizyoterapi gördüğünü dile getirdi.



Bir sonraki aşamada da protez bacağını hiçbir destek almadan kullanabilmesi için birkaç haftalık bir fizyoterapi sürecinden daha geçtiğini aktaran 21 yaşındaki Filistinli, şöyle devam etti:



"Şu an protez bacağı kolaylıkla kullanmamı sağlayacak antrenmanlar yapıyorum. Artık çok daha iyiyim. Psikolojik olarak beni yoran koltuk değneklerini kullanmayı bıraktım. Gücümü topladım. Yeniden bisiklet antrenmanlarına geri döneceğim."





Protezler uluslararası standartlarda kaliteye sahip



Dali gibi onlarca hastaya umut olan merkezde protezler, dışarıdan ithal edilmeyip merkezin alt katındaki imalathanede işin uzmanı bir ekip tarafından üretiliyor.



Merkez bünyesindeki protez biriminin başkanı Nebil Ferah, protezlerin yerli üretim olduğunu ve kalitesinin uluslararası standartları aratmadığını vurguladı.



Protez üretimine öncelikle ölçü alarak başladıklarını ardından bu ölçüye uygun alçı kalıp hazırlandığını söyleyen ferah, hasta üzerinde prova edildikten sonra kalıba nihai şeklini verdiklerini belirtti.



Ferah, hastanın daha sonra herhangi bir sorun yaşamaması için 2-3 haftalık fizyoterapi süreci geçirdiğini ifade etti.



Kaynak sınırlı, talep fazla



İsrail'in yaklaşık 10 aydır "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle protez taleplerinde yaşanan artışı karşılayamayan merkezin sunduğu hizmet durma tehlikesiyle karşı karşıya.



Gazze Belediyesi'nin merkezlerden sorumlu Genel Müdürü Imad Sıyam, ALPC'nin mali kaynaklarının sınırlı olması, talebin her geçen gün artması ve protez üretiminde kullanılan ham madde fiyatlarının yükselmesinin maliyeti artırması nedeniyle büyük sorun yaşadıklarını söyledi.



"Bir protezin maliyeti 2 bin ila 4 bin dolar. Merkez ise hastalarına bu hizmeti hiçbir ücret talep etmeden sunuyor." diyen Sıyam, uluslararası kurumlardan ALPC'ye acil yardımda bulunmalarını istedi.



Sıyam, merkezin halihazırda Gazze Belediyesi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Norveç'teki Tromso ve Tractech kurumları ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından finanse edildiğini belirtti.



Binlerce hastaya hizmet veriliyor



Sıyam, merkezde her yıl hizmet verilen 2 bin hastadan yüzde 25'ine protez takıldığını, felç gibi herhangi bir sebepten ötürü uzuvlarını kullanamayan yüzde 75'lik kısma ise tekerlekli sandalye ya da koltuk değneği gibi hareket etmelerini kolaylaştıracak ürünler verildiğini dile getirdi.



Gösterilerde aldıkları yaralar nedeniyle merkeze gelen 170 hastadan 60'ına protez takıldığını, 110'una hareketlerini kolaylaştırıcı destek ürünler verildiğini ifade eden Sıyam, merkezin tüm bu hizmetlerin yanı sıra kısa bir süre önce diyabetik ayak hastaları için ürün geliştirdiğini ve bunu kullanan 100 hastada çok iyi sonuçlar alındığını kaydetti.



Sıyam, merkezin, her hastanın sağlık durumuna ve kişisel ihtiyaçlarına uyum sağlayacak özel tekerlekli sandalyeler üretmeyi planladığını da sözlerine ekledi.



Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

