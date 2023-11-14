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İsrail'in abluka altına aldığı Şifa Hastanesi'nde tablo çok vahim! Toplu mezar kazıldı - Son Dakika

İsrail'in abluka altına aldığı Şifa Hastanesi'nde tablo çok vahim! Toplu mezar kazıldı

14.11.2023 14:29  - Güncelleme: 15:47

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını duyurdu. İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan hastanedeki 179 kişi toplu mezara gömüldü.

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde İsrail'in yoğun saldırıları ve hastaneyi kuşatma altına tutması nedeniyle defnedilemeyen cesetler, hastane yerleşkesi içerisindeki toplu mezarlığa gömüldü.

"BİRİKEN CESETLER SAĞLIK FELAKETİNE YOL AÇABİLİR"

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi ile bölgedeki bazı hastaneleri kuşatma altında tutan İsrail ordusu, hastaneye sık sık saldırılar düzenliyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş ise; Şifa Hastanesi'nde biriken cesetlerin sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu. Ebu Riyş, hastane avlusu ve içinde 100'den fazla cenazenin İsrail'in yoğun saldırıları ve çevreyi kuşatması nedeniyle bir süredir defnedilemediğini belirtti. İsrail'in hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkati çeken Ebu Riyş, hastanede cesetlerin yığıldığını aktardı.

Abluka altındaki Şifa Hastanesi'nde yeni tehlike! Onlarca cansız bedeni bahçeye gömmek zorunda kaldılar
Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda bebek hayatını kaybetti

"ONLARI TOPLU MEZARA GÖMMEK ZORUNDA KALDIK"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik" denildi. Konuyla ilgili son durumu aktaran Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Salmiya, hastanedeki 179 kişinin "toplu mezara" gömüldüğünü söyledi. Salmiya, "Onları toplu mezara gömmek zorunda kaldık" dedi ve gömülenler arasında 7 bebek ile 29 yoğun bakım hastasının bulunduğunu açıkladı.

Abluka altındaki Şifa Hastanesi'nde yeni tehlike! Onlarca cansız bedeni bahçeye gömmek zorunda kaldılar

DSÖ: TAHLİYE EDEMEYİZ

Öte yandan; Dünya Sağlık Örgütü hastanedekilerin tahliyesine ilişkin, "Risk altında 700 hastayı barındıran Şifa Hastanesi'ni tahliye edemeyiz, bu çok zor olur" açıklamasında bulundu.

"DERHAL ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

DSÖ'nün X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı" ifadeleri kullanıldı. Hizmet veren 14 hastanede, kritik ve hayat kurtaran ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakımdaki hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme olmadığı vurgulanarak, "Derhal ateşkes, siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif korunması ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Abluka altındaki Şifa Hastanesi'nde yeni tehlike! Onlarca cansız bedeni bahçeye gömmek zorunda kaldılar

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Abluka altındaki Şifa Hastanesi'nde yeni tehlike! Onlarca cansız bedeni bahçeye gömmek zorunda kaldılar
Abluka altındaki Şifa Hastanesi'nde yeni tehlike! Onlarca cansız bedeni bahçeye gömmek zorunda kaldılar
Abluka altındaki Şifa Hastanesi'nde yeni tehlike! Onlarca cansız bedeni bahçeye gömmek zorunda kaldılar
Abluka altındaki Şifa Hastanesi'nde yeni tehlike! Onlarca cansız bedeni bahçeye gömmek zorunda kaldılar
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Gazze, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in abluka altına aldığı Şifa Hastanesi'nde tablo çok vahim! Toplu mezar kazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in abluka altına aldığı Şifa Hastanesi'nde tablo çok vahim! Toplu mezar kazıldı - Son Dakika
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