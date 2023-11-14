İsrail'in abluka altına aldığı Şifa Hastanesi'nde tablo çok vahim! Toplu mezar kazıldı

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde İsrail'in yoğun saldırıları ve hastaneyi kuşatma altına tutması nedeniyle defnedilemeyen cesetler, hastane yerleşkesi içerisindeki toplu mezarlığa gömüldü.
Gazze kentindeki Şifa Hastanesi ile bölgedeki bazı hastaneleri kuşatma altında tutan İsrail ordusu, hastaneye sık sık saldırılar düzenliyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş ise; Şifa Hastanesi'nde biriken cesetlerin sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu. Ebu Riyş, hastane avlusu ve içinde 100'den fazla cenazenin İsrail'in yoğun saldırıları ve çevreyi kuşatması nedeniyle bir süredir defnedilemediğini belirtti. İsrail'in hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkati çeken Ebu Riyş, hastanede cesetlerin yığıldığını aktardı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik" denildi. Konuyla ilgili son durumu aktaran Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Salmiya, hastanedeki 179 kişinin "toplu mezara" gömüldüğünü söyledi. Salmiya, "Onları toplu mezara gömmek zorunda kaldık" dedi ve gömülenler arasında 7 bebek ile 29 yoğun bakım hastasının bulunduğunu açıkladı.
Öte yandan; Dünya Sağlık Örgütü hastanedekilerin tahliyesine ilişkin, "Risk altında 700 hastayı barındıran Şifa Hastanesi'ni tahliye edemeyiz, bu çok zor olur" açıklamasında bulundu.
DSÖ'nün X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı" ifadeleri kullanıldı. Hizmet veren 14 hastanede, kritik ve hayat kurtaran ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakımdaki hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme olmadığı vurgulanarak, "Derhal ateşkes, siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif korunması ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısında bulunuyoruz" denildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in abluka altına aldığı Şifa Hastanesi'nde tablo çok vahim! Toplu mezar kazıldı - Son Dakika