İsrail'in abluka altına aldığı Şifa Hastanesi'nde tablo çok vahim! Toplu mezar kazıldı

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde İsrail'in yoğun saldırıları ve hastaneyi kuşatma altına tutması nedeniyle defnedilemeyen cesetler, hastane yerleşkesi içerisindeki toplu mezarlığa gömüldü.

"BİRİKEN CESETLER SAĞLIK FELAKETİNE YOL AÇABİLİR"

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi ile bölgedeki bazı hastaneleri kuşatma altında tutan İsrail ordusu, hastaneye sık sık saldırılar düzenliyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş ise; Şifa Hastanesi'nde biriken cesetlerin sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu. Ebu Riyş, hastane avlusu ve içinde 100'den fazla cenazenin İsrail'in yoğun saldırıları ve çevreyi kuşatması nedeniyle bir süredir defnedilemediğini belirtti. İsrail'in hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkati çeken Ebu Riyş, hastanede cesetlerin yığıldığını aktardı.

Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda bebek hayatını kaybetti

"ONLARI TOPLU MEZARA GÖMMEK ZORUNDA KALDIK"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik" denildi. Konuyla ilgili son durumu aktaran Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Salmiya, hastanedeki 179 kişinin "toplu mezara" gömüldüğünü söyledi. Salmiya, "Onları toplu mezara gömmek zorunda kaldık" dedi ve gömülenler arasında 7 bebek ile 29 yoğun bakım hastasının bulunduğunu açıkladı.

DSÖ: TAHLİYE EDEMEYİZ

Öte yandan; Dünya Sağlık Örgütü hastanedekilerin tahliyesine ilişkin, "Risk altında 700 hastayı barındıran Şifa Hastanesi'ni tahliye edemeyiz, bu çok zor olur" açıklamasında bulundu.

"DERHAL ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

DSÖ'nün X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı" ifadeleri kullanıldı. Hizmet veren 14 hastanede, kritik ve hayat kurtaran ameliyatları sürdürmek ve yoğun bakımdaki hastalara hizmet vermek için yeterli malzeme olmadığı vurgulanarak, "Derhal ateşkes, siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif korunması ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısında bulunuyoruz" denildi.