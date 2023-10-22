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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir - Son Dakika

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir

Son Güncelleme: 22.10.2023 19:36

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelere yakıt temin edilmemesinin 38'i çocuk, 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edeceğini bildirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı bir açıklamada konuyla ilgili uyarılarda bulundu.
Hastanelere yakıt temin edilmemesinin, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edeceğini vurgulayan Kudra, hastanelere ve ambulanslara yakıt sağlanması için çağrı yaptı.
"Sağlık çalışanları olağan dışı silahlar kullanıldığını tespit etti"
Kudra, açıklamasında ayrıca sağlık ekiplerinin, ölü ve yaralıların vücutlarında ciddi yanıklara neden olan "olağan dışı silahlar kullanıldığını" tespit ettiğini de kaydetti.
Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da Mısır'dan Refah Sınır Kapısı'nı açması, yardımların girişi ile yaralıların çıkışını güvence altına alması istendi.
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 91 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.
İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere yakıt temin edilmemesi, 38'i çocuk 1100 böbrek yetmezliği hastasının hayatını tehdit edecektir - Son Dakika
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