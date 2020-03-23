Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsle mücadele için bölgeye gelen sağlık malzemeleri kısıtlı - Son Dakika
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsle mücadele için bölgeye gelen sağlık malzemeleri kısıtlı

29 dakika önce

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için bölgeye ulaşan tıbbi malzemelerin kısıtlı olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Koronavirüsle mücadele için bölgeye gelen sağlık malzemeleri kısıtlı, System.String[]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için bölgeye ulaşan tıbbi malzemelerin kısıtlı olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdiye kadar bölgeye gelen koruyucu malzeme ve laboratuvar test gereçleri çok sınırlı sayıda. Bunlar da minimum ihtiyaç seviyesini karşılamıyor." dedi.

Kudra, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara "Gazze'deki ablukanın kaldırılmasının yanı sıra koronavirüsle mücadele için solunum cihazı, ilaç, tıbbi malzemeler, laboratuvar ekipmanları" gibi acil ihtiyaçların karşılanması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Eburriş, dün düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece Gazze'de ilk defa vaka tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığını vurgulayan Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir duyuruya kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kafeler ve restoranların kapatıldığını belirtmişti.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:44 Kaynak: AA

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