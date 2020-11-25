Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 hastalarına oksijen sağlamada zorluk çekiyoruz - Son Dakika

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına sunulması gereken oksijeni sağlamakta zorlandıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riş, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, bir Kovid-19 hastasının dakikada ortalama oksijen tüketiminin 60 litreye ulaştığını, bunun da hastanelerin kapasitesine baskı yaptığını ifade etti.

Bakanlığın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa Hastanesi'nde oksijen üretimini dakikada 2.700 litreye çıkarmak için acil uyarılarda bulunduğunu kaydeden Ebu Riş, Kovid-19 salgınına karşı olağanüstü bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kovid-19 hastalarının bakımı için ayrılan yatak kapasitenin yüzde 50'sinin dolduğunu aktaran Ebu Riş, durumu kritik hastalarının bakımına ayrılan yatakların da yüzde 78'inin dolu olduğuna işaret etti.

Ebu Riş, durumun tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Bu aşamada, vatandaşların tedbirlere bağlılığı ve toplumsal sorumluluğun teşvik edilmesi gerekiyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Gazze Ofisi Müdürü Abdunnasır Subh da birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ablukası altındaki Gazze'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 17 bine yaklaştı.