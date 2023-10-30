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Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi bombalandı - Son Dakika

Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi bombalandı

Son Güncelleme: 30.10.2023 19:17

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk- Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

CİDDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Hastane Müdürü Dr. Subhi Sekkik, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekkik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.

Hastane çevresine yönelik yoğun bombardıman sırasında hastaların ve sağlık ekibinin yaralandığına dikkati çeken Sekkik, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin acımasızca vurulmak istenmesinin olası olduğunu vurguladı.

HASTANELERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 150'Yİ BULDU

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potzl ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerde doluluk oranının yüzde 150'yi bulduğunu ifade etti.

Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bine ulaştığını belirten Keyle, hastanenin sadece 700 kişi kapasiteli olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi bombalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi bombalandı - Son Dakika
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