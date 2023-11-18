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Gazze'deki sağlık kaynakları: İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi - Son Dakika

Gazze'deki sağlık kaynakları: İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin 1 saat içerisinde boşaltılmasını istedi.

18.11.2023 10:05

İsrail yaralıların ve 7 binden fazla yerinden edilmiş kişinin ölümle karşı karşıya kaldığı Şifa Hastanesi'ni rahat bırakmıyor. İsrail ordusu son olarak, günlerdir bombaladığı Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde baskın düzenlediği ve sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde insanlık trajedisi yaşanıyor. Hastaneye yönelik kuşatma ve içerideki arama-kazı çalışmaları sürerken, İsrail ordusundan saldırı endişesi yaratacak bir hamle daha geldi.

"HASTANEYİ BOŞALTIN"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları yaptığı açıklamada; İsrail ordusunun hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini kaydetti. Ordu, hastanenin boşaltılması için 1 saat süre verdi.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler

EBU UBEYDE: İSRAİL ASILSIZ İDDİALARLA HASTANELERE SALDIRIYOR

Öte yandan; Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram hesabından yayımlanan ses kaydında sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu. Ebu Ubeyde, direniş güçleri sahada savaşırken ve İsrail güçlerine kayıp verdirirken, İsrail ordusunun kadın ve çocukları öldürdüğünü, "asılsız iddialarla" hastanelere saldırdığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler
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"NETANYAHU SERAP PEŞİNDE KOŞUYOR"

Başbakan Netanyahu ile onun "korkak" askerlerinin, Şifa Hastanesi'nde (direniş güçlerini) aramasını "bir serabın peşinden gitmeye" benzeten ve "gülünç" olarak niteleyen Ebu Ubeyde; bu durumun İsrail'in kibrini ve aynı zamanda acziyetini ortaya koyduğunu belirtti. Kassam Tugayları Sözcüsü, "İsrail ordusunun tanklarla Şifa Hastanesi'ne girmesi, hem onun başarısızlığının hem de insan hakları savunucularının ayıbının en büyük delilidir" dedi.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler
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İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ BASKINI

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne 15 Kasım'da baskın düzenlemişti. İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinli'nin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler
İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler
İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler
İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler
İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki sağlık kaynakları: İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki sağlık kaynakları: İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi - Son Dakika
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