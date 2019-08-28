Son Dakika Haberleri: - Gazze'deki saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

- Gazze'deki saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

1 saat önce

- Gazze'deki saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldiGAZZE - Gazze Şeridi'nde iki polis noktasına düzenlenen bombalı saldırılarda ölen Filistinli polis sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

- Gazze'deki saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi
GAZZE - Gazze Şeridi'nde iki polis noktasına düzenlenen bombalı saldırılarda ölen Filistinli polis sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.
Filistin'in Gazze Şeridi'nde iki polis noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin batısındaki Dahduh kavşağında ve sahil yolunda bulunan iki polis noktasına düzenlenen saldırılarda 3 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin de yaralandığını belirtildi. Açıklamada, saldırıların faillerini bulmak için aramaların başlatıldığı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybeden polislerin kimlikleri Salameh al-Nadim, Vail Musa Muhammed Halife ile Ala Ziyad el-Garabili olarak açıklandı.
Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Polis, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de rehine krizi: 2 ölü
Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü 1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi Halk otobüsü, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:21:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Gazze'deki saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]