Gazze'den ABD'nin sözde barış planına karşı "Filistin birlik hükümeti" çağrısı - Son Dakika
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Gazze'den ABD'nin sözde barış planına karşı "Filistin birlik hükümeti" çağrısı

6 saat önce

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı koymak için Filistinli tüm grupların katılımıyla Filistin birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Gazze'den ABD'nin sözde barış planına karşı

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı koymak için Filistinli tüm grupların katılımıyla Filistin birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olmanın Filistin halkını hedef alan komplolara ve planlara karşı güçlü bir engel oluşturacağını belirtti.

Müslümanların, Arapların ve Filistinlilerin tüm enerjilerini sözde barış planına karşı koymak için kullanması gerektiğini vurgulayan Hudari, "Yüzyılın Anlaşması planına karşı koymak için tüm Filistinli grupların katılımıyla acilen Filistin birlik hükümeti kurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Hudari, Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğü, "sözde barış planının başarıya ulaşmasını, İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirmesini, Kudüs'ün Yahudileştirilerek İsrail'e ilhak edilmesini ve Gazze'ye uygulanan ablukanın devam etmesini sağlayacak en geniş kapı" olarak nitelendirdi.

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Hudari, toplantılar ve görüşmelerle zaman kaybetmek yerine derhal harekete geçilerek "acil durum hükümeti" kurulmaya başlanması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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