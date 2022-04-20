Gazze'den atılan roket Sderot kentinde bir evin bahçesine düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'den atılan roket Sderot kentinde bir evin bahçesine düştü

20.04.2022 23:56
Gazze'den atılan roket Sderot kentinde bir evin bahçesine düştü

İsrail polisi, Gazze'den atılan bir roketin güneydeki Sderot kentinde bir evin bahçesine düştüğünü, ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.

İsrail polisi, Gazze'den atılan bir roketin güneydeki Sderot kentinde bir evin bahçesine düştüğünü, ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.

İsrail polisi, yazılı açıklamasında, Sderot kentinde bir evin bahçesine roket düştüğünü, ölü veya yaralı olmadığı ihbarı aldıklarını, ekiplerin roket parçalarını güvenli şekilde kaldırmak için alanda çalıştığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roket nedeniyle güneydeki bazı kentlerde saldırı alarmlarının çaldığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
İsrail ordusu, Gazze'den bir roket atıldığını duyurdu İsrail ordusu, Gazze'den bir roket atıldığını duyurdu İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor

İsrail, Roket, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'den atılan roket Sderot kentinde bir evin bahçesine düştü - Son Dakika


Son Dakika
23:57 Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonluğu için rövanş öncesi avantajı ele geçirdi
23:42 Formundan hiçbir şey kaybetmeyen 48 yaşındaki Hande Ataizi genç kızlara taş çıkarttı
23:35 Ronaldo, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez görüntülendi!
22:49 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından sonra feribot ücretlerine zam yapıldı
22:41 Türkiye Kupası'nda Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
22:30 Sosyal medyayı sallayan itiraf! Kocasını terk edip oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı
22:09 AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
22:01 Şota'dan Acun Ilıcalı'yı hayrete düşüren mesaj!
21:59 Bakan Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski her an görüşebilirler
21:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesini isteyenler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 00:03:00. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'den atılan roket Sderot kentinde bir evin bahçesine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement