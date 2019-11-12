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Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de okullar tatil edildi

7 saat önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde okullar ve iş yerleri tatil edildi, tren seferlerine ara verildi.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de okullar tatil edildi, System.String[]

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde okullar ve iş yerleri tatil edildi, tren seferlerine ara verildi.

Gazze'de İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın, İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesinin ardından İsrail'in güneyine gergin bir hava hakim.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının ardından, Gazze'den başkent Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin güneyindeki Aşkelon ve Sderot kentlerine çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde de Sderot kentinde iki eve roket isabet ettiği, can kaybının ise yaşanmadığı aktarıldı.

Atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelerde sirenlerin çalmaya devam ettiği kaydedildi.

Tren seferlerine ara verildi

Bölgede tansiyon giderek artarken, Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin güneyindeki bölgelerde okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Gazze'ye yakın bölgelerde ise tren seferlerine ara verildi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine saldırı düzenlemişti.

Kudüs Seriyyeleri de yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğrulamıştı.

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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