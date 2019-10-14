Gazze'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

HAN Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için gösteri düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Arap Birliği'nin tutumunu eleştiren ve Türkiye'ye destek veren ibarelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Dövizlerde "Kudüs ve Mescid-i Aksa tehdidi konusunda sessiz kalan Arap Birliği bizi temsil etmiyor", "Mavi Marmara şehitlerine sadık kalacağız" ve "Filistin halkı Türkiye'nin yanındadır" ibareleri yer aldı.

Gösterinin koordinatörü aktivist yazar Cemal Ebu Amir, gösterinin, İsrail ve İsrail ile normalleşme yaşayan Arap ülkelerinin Ankara'ya yönelik saldırgan söylemlerine karşı Türkiye'yi desteklemek adına gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gösterinin ayrıca Filistin halkına verdiği destek ve fedakarlık için Türkiye'ye şükranlarını sunma amacı taşıdığını aktaran Ebu Amir, etkinliğin herhangi bir grup tarafından desteklenmediğini, sosyal medyadan organize olduklarını vurguladı.

Filistin halkının, Türkiye'nin samimi ve dürüst tutumuna yönelik desteğini dile getirmesi gerektiğine işaret eden Ebu Amir, Türkiye'nin Filistin'e yönelik saldırılar karşısında gösterdiği fedakarlığın görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonları anladıklarını ve desteklediklerini ifade eden Ebu Amir, "Ben Suriye'de yaşadım. Sürecin Suriye halkı, Arap ülkeleri ve Türkiye'nin çıkarına olacağını düşünüyorum." dedi.

Mısır yönetiminin çağrısıyla 12 Ekim'de dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

Bildiride, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesi" talep edilmişti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da dün yaptığı açıklamada Arap Birliği'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisinin resmi tavırlarını yansıtmadığını açıklamıştı.