Gazze'den BM'ye 'Ablukanın kalkması için İsrail'e baskı yapın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gazze'den BM'ye 'Ablukanın kalkması için İsrail'e baskı yapın' çağrısı - Son Dakika Dünya

Gazze'den BM'ye 'Ablukanın kalkması için İsrail'e baskı yapın' çağrısı

6 saat önce

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler'e (BM) Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu. Komite Başkanı Cemal el-Hudari yazılı beyanında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den, Gazze'deki ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapmasını istedi

Gazze'den BM'ye 'Ablukanın kalkması için İsrail'e baskı yapın' çağrısı, System.String[]

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler'e (BM) Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu.


Komite Başkanı Cemal el-Hudari yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den, 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı tamamen kaldırması için İsrail'e baskı yapmasını istedi. Abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiğini belirten Hudari, "İsrail ablukası ahlaki değil. Abluka insanlık dışı olup uluslararası hukuk ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm ilkeleriyle çelişiyor." ifadelerine yer verdi.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:14 
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