Gazze'den BM'ye, ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'den BM'ye, ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısı - Son Dakika

Gazze'den BM'ye, ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısı

6 saat önce

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler'e (BM), insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiği Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu.

Gazze'den BM'ye, ablukayı kaldırması için İsrail'e baskı yapma çağrısı, System.String[]

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler'e (BM), insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiği Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasının kaldırılması çağrısında bulundu.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den, 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı tamamen kaldırması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde insani durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüleştiğini belirten Hudari, "İsrail ablukası ahlaki değil. Abluka insanlık dışı olup uluslararası hukuk ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm ilkeleriyle çelişiyor." ifadelerine yer verdi.

Hudari, Gazze'yi içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için ablukanın kaldırılması, kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi, altyapının yeniden inşa edilmesi gibi pek çok adımın atılması gerektiğini kaydetti.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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