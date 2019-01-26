Son Dakika Haberleri: Gazze'den BM'ye "İsrail'i Durdurun" Çağrısı

Gazze'den BM'ye "İsrail'i Durdurun" Çağrısı

26 dakika önce

Büyük Dönüş Yürüyüşleri ve Ablukayı Kırma Yüksek Konseyi'ne bağlı Hukuk Komitesi, Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki sivil göstericileri hedef almaya son vermesi için girişimde bulunmaya davet etti.

Gazze'den BM'ye
Büyük Dönüş Yürüyüşleri ve Ablukayı Kırma Yüksek Konseyi'ne bağlı Hukuk Komitesi, Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki sivil göstericileri hedef almaya son vermesi için girişimde bulunmaya davet etti.

Hukuk Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, BM'ye İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki sivil göstericileri hedef almaya son vermesi için çalışma çağrısında bulunuldu.

Bütün uluslararası kurumlara Filistinlilerin haklarını korumak ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kaldırmak için ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeye davet edilen açıklamada, Filistinlilere uluslararası koruma sağlamak ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukasını sıkılaştırmasına son vermek için tüm toplantılarda hukuki, siyasi, diplomasi ve insan hakları alanlarında çaba gösterilmesi istendi.

Açıklamada, İsrail'in kadın çocuk ya da sağlık görevlisi ayırt etmeksizin hedef almaya devam etmesinin, uluslararası hukuk ilkelerine saygı duymadıklarına dair ilave kanıtlar sunduğu aktarıldı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:55 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Gazze, İsrail, Güncel
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