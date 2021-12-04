Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi - Son Dakika

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır tarafına geçmek isteyenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır ve Geçiş Kapıları Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır tarafına geçebilmek için Kovid-19 aşısı olunması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında böyle bir kararın alındığı belirtilen açıklamada, kentten aşısız birinin kesinlikle çıkışına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan AA muhabirine açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, resmi kurumlarda çalışan tüm memurlara aşı şartı getirildiğini, salgına ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli şekilde derhal müdahale ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam nüfusu bir milyon 606 bin olan kentte, 511 bin 405 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.