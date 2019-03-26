Gazze'den Fırlatılan Füzeler
1 saat önce
- Gazze'den fırlatılan füzelerGAZZE - Geçtiğimiz gece Gazze'den İsrail'e fırlatılan füzelerin görüntüleri yayınlandı.
- Gazze
'den fırlatılan füzeler
GAZZE - Geçtiğimiz gece Gazze'den İsrail
'e fırlatılan füzelerin görüntüleri yayınlandı.
Pazartesi sabahı, Gazze'den İsrail'e füze fırlatılmış, 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı kimse üstlenmezken İsrail ordusu geçtiğimiz gece Gazzeye karşı saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas
'a ait 3 bina yıkılırken bir cami de kullanılmaz hale geldi. Saldırıdan bir gün sonra Gazze'den fırlatılan füzelerin görüntüleri paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:30 Kaynak: İHA
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