Son Dakika Haberleri: Gazze'den Fırlatılan Füzeler

Gazze'den Fırlatılan Füzeler

1 saat önce

- Gazze'den fırlatılan füzelerGAZZE - Geçtiğimiz gece Gazze'den İsrail'e fırlatılan füzelerin görüntüleri yayınlandı.

Gazze'den Fırlatılan Füzeler, System.String[]
- Gazze'den fırlatılan füzeler

GAZZE - Geçtiğimiz gece Gazze'den İsrail'e fırlatılan füzelerin görüntüleri yayınlandı.
Pazartesi sabahı, Gazze'den İsrail'e füze fırlatılmış, 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı kimse üstlenmezken İsrail ordusu geçtiğimiz gece Gazzeye karşı saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas'a ait 3 bina yıkılırken bir cami de kullanılmaz hale geldi. Saldırıdan bir gün sonra Gazze'den fırlatılan füzelerin görüntüleri paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:30 Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Güncel
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