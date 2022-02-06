Üye Girişi
Gazze'den geçen yıl atılan roket sonucu yaralanan İsrailli kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Gazze'den geçen yıl atılan roket sonucu yaralanan İsrailli kadın hayatını kaybetti

06.02.2022 20:24
Gazze'den geçen yıl atılan roket sonucu yaralanan İsrailli kadın hayatını kaybetti

İsrail'in geçen yıl mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında Gazze'den fırlatılan roketin evine isabet etmesi sonucu yaralanan İsrailli kadının yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail'in geçen yıl mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında Gazze'den fırlatılan roketin evine isabet etmesi sonucu yaralanan İsrailli kadının yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında Gazze'den atılan bir roket Askalan (Aşkelon) kentinde yaşayan Naomi Perlman'ın (91) evine isabet etti.

Habere göre, olay sonucu yaralanan Perlman yaşamını yitirdi.

Perlman'ın hayatını kaybetmesiyle saldırılar sırasında ölen İsrailli sayısı 13'e yükseldi.

İsrail'in 2021'de Gazze'ye düzenlediği saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500

İsrail, Roket, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'den geçen yıl atılan roket sonucu yaralanan İsrailli kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Ordu'da yürek parçalayan ölüm! Yangında hayatlarını kaybeden minik kardeşler aynı tabuta konuldu
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
19:14 Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
18:06 Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti amaçlıyor! Maçta ilk 11'ler netleşti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 20:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'den geçen yıl atılan roket sonucu yaralanan İsrailli kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement