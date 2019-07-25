Son Dakika Haberleri: Gazze'den ilk hacı kafilesi yola çıktı
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Gazze'den ilk hacı kafilesi yola çıktı

17 dakika önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ilk hacı kafilesi, Refah Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.

Gazze'den ilk hacı kafilesi yola çıktı, System.String[]
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ilk hacı kafilesi, Refah Sınır Kapısı'ndan yola çıktı.
Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli ilk hacı kafilesinin, sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan Suudi Arabistan'a hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı Refah'ın bugünden itibaren 4 gün boyunca hacı adaylarının geçişi için tahsis edildiği aktarıldı.
Bakanlık, bu sene 4 bin 200'ü Batı Şeria, 2 bin 800'ü Gazze'den olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinlinin hac ibadeti için kutsal topraklara gitmesinin planlandığı bilgisini verdi.
Suudi Arabistan, Sabah, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:33 Kaynak: AA
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