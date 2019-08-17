Son Dakika Haberleri: Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldı
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Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldı

57 dakika önce

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 3 roket atıldığı, bunlardan 2'sinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldı, System.String[]
Gazze Şeridi'nden İsrail'e 3 roket atıldığı, bunlardan 2'sinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılan 3 roketten 2'sinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Roketlerden birinin ise nereye düştüğünün bilinmediği kaydedildi.
İsrail'deki Kanal 13 Televizyonu ise roketlerden birine ait parçaların Sderot'ta Yahudi yerleşimcilere ait bir eve isabet ettiğini, evdekilerin paniğe kapıldığını ve maddi hasar oluştuğunu kaydetti.
Gazze'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail son 24 saat içinde ikinci kez Gazze'den roket atıldığını bildirdi.
İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:37 Kaynak: AA
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