Son Dakika Haberleri: Gazze'den İsrail'e atılan roket etkisiz hale getirildi
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Gazze'den İsrail'e atılan roket etkisiz hale getirildi

49 dakika önce

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gazze'den İsrail'e atılan roket etkisiz hale getirildi, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan ve İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) yayımladığı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise ülkenin güneyindeki Necef (Negev) ile Sderot kentinde patlama sesleri duyulduğu, Gazze sınırı yakınlarında da 3 kere sirenlerin çaldığı bilgisine yer verildi.
Gazze'deki Filistinli gruplardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:57 Kaynak: AA
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