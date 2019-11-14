Son Dakika Haberleri: - Gazze'den İsrail'e füze saldırısı
Son Dakika Güncel - Gazze'den İsrail'e füze saldırısı - Son Dakika

- Gazze'den İsrail'e füze saldırısı

7 saat önce

- Gazze'den İsrail'e füze saldırısıGAZZE - Filistinli direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye devam ettirdiği saldırılara karşılık olarak füze saldırısı düzenledi.

- Gazze'den İsrail'e füze saldırısı

GAZZE - Filistinli direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye devam ettirdiği saldırılara karşılık olarak füze saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırılara karşılık olarak Filistin direniş grupları İsrail'in güneyindeki bölgelere füze fırlattı. Yapılan saldırı nedeniyle İsrail'in Aşdod ve Aşkelon bölgelerinde siren sesleri çalındı. İsrail basını, Gazze'den yapılan son füze saldırısı sonucu bir İsraillinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den dünden bu yana en az 360 füzenin atıldığı belirtildi. Saldırılarda toplam 41 İsraillinin yaralandığı ve yaralıların Açkelon'daki Berzilay Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 26 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 85 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. İsrail dün sabah İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürmesiyle Gazze'ye saldırılarını başlatmıştı.

- Gazze'den İsrail'e füze saldırısı

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir
Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 07:52:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Gazze'den İsrail'e füze saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]