Son Dakika Haberleri: Gazze'den İsrail'e Roket Atıldı

Gazze'den İsrail'e Roket Atıldı

48 dakika önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı bildirildi.

Gazze'den İsrail'e Roket Atıldı, System.String[]
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in güneyine bir roketin ateşlendiğini belirtti.

"Biraz önce Gazze'den İsrail topraklarına doğru bir roket ateşlendiği gözlendi." ifadesini kullanan Adraee, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Gazze'deki Filistinli gruplardan ise İsrail'e roket atılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde,1 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, 6 Filistinli yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:08 Kaynak: AA

Ordu, İsrail, Gazze, Güncel
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