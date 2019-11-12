İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü komutanlarından Baha Abu Al Ata'yı öldürmesinin ardından Gazze'den İsrail'e roketli misilleme yapıldı.

Örgütün üst düzey komutanlarından Baha Abu Al Ata'nın İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonrası hayatını kaybetti. İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Baha Abu Al Ata, İslami Cihat Örgütü'nün üst düzey komutanlarından biriydi ve Gazze'de geçen yıl düzenlenen birçok saldırıdan sorumluydu. Patlamaya hazır bir bombaydı, biz de bir fırsat gördük ve bunu kusursuzca uyguladık."