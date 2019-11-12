Son Dakika Haberleri: Gazze'den İsrail'e roketli saldırı - TEL
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Gazze'den İsrail'e roketli saldırı - TEL

7 saat önce

Gazze'de İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın, İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesinin ardından İsrail'in güneyine gergin bir hava hakim.

Gazze'de İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın, İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesinin ardından İsrail'in güneyine gergin bir hava hakim.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının ardından, Gazze'den başkent Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin güneyindeki Aşkelon ve Sderot kentlerine çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde de Sderot kentinde iki eve roket isabet ettiği, can kaybının ise yaşanmadığı aktarıldı.

Atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelerde sirenlerin çalmaya devam ettiği kaydedildi.

Tren seferlerine ara verildi

Bölgede tansiyon giderek artarken, Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin güneyindeki bölgelerde okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Gazze'ye yakın bölgelerde ise tren seferlerine ara verildi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine saldırı düzenlemişti.

Kudüs Seriyyeleri de yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğrulamıştı.

Gazze'den İsrail'e roketli saldırı - TEL

İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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