Son Dakika Haberleri: Gazze'den İsrail'in Güneyine 30 Füze Atıldı

Gazze'den İsrail'in Güneyine 30 Füze Atıldı

54 dakika önce

Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşılık olarak İsrail'in güneyine 30 füze attığı belirtildi.

Gazze'den İsrail'in Güneyine 30 Füze Atıldı, System.String[]
Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşılık olarak İsrail'in güneyine 30 füze attığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına Filistinli gruplardan yanıt geldi. Filistinli grupların İsrail'in güneyine 30 füze attığı öğrenildi. İsrail resmi makamlarından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Gazze, İsrail, 3. Sayfa
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