Gazze'den İsrail tarafına roket atışları sürüyor - Son Dakika

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Gazze'den İsrail tarafına roket atışları sürüyor
6 saat önce
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına 20 roket atıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:46 Kaynak: AA
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına 20 roket atıldığını açıkladı.
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