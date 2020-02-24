Gazze'den İsrail tarafına roket atışları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'den İsrail tarafına roket atışları sürüyor - Son Dakika

Gazze'den İsrail tarafına roket atışları sürüyor

6 saat önce

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına 20 roket atıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına 20 roket atıldığını açıkladı.

Gazze'den İsrail tarafına roket atışları sürüyor

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:05:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'den İsrail tarafına roket atışları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]