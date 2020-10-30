Gazze'den İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı - Son Dakika

Gazze'den İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı

30.10.2020 20:05
Gazze'den İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı, System.String[]

Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " İzmir'deki depremden ötürü Türkiye'ye desteğimizi ilan ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Kasım, Türkiye'de güvenlik, barış ve istikrarın daim olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Türkiye'nin Allah'ın izniyle depremin doğurduğu olumsuz etkileri aşma gücü olduğuna inanıyoruz. Türkiye, gelişmiş bir ülke, iyi imkanlara sahip. Halkının menfaatini her şeyin üstünde gören, krizleri iyi yöneten, doğal afetlerle mücadelede tecrübeli bir hükümeti var." ifadelerini kullandı.

Şihab, "Allah'tan Türkiye'yi ve Türk halkını depremden ve her türlü kötülükten korumasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 419 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Türkiye, Hamas, İzmir, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'den İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi Süper Lig'in yıldızları deprem paylaşımlarıyla Türkiye'nin acısına ortak oldu Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi 17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 419'a yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 419'a yükseldi         
19:45
Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım         
19:27
Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir         
19:13
Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında         
18:56
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı         
17:18
İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı         
16:52
Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı         
15:43
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı Tanya yarışmadan eleniyor mu? Yarışmacının babasının paylaşımı kafa karıştırdı         
14:22
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 20:20:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'den İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei