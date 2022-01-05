Gazze'den, uluslararası kurumlara tıbbi cihazları teslim etmesi konusunda İsrail'e "baskı yapın" çağrısı - Son Dakika

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası sağlık ve insani yardım kuruluşlarını İsrail'e aylardır alıkoyduğu hastalık teşhisi için gerekli tıbbi cihazları Gazze Şeridi'ne teslim etmesi için baskı yapmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail halen çeşitli yöntemlerle Gazze'deki hastaları tedavi haklarından mahrum ederek, insanlık dışı ve ahlaksız uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze Şeridi dışındaki hastanelere ulaşmalarının yanı sıra ilaç, malzeme, tıbbi cihaz ve yedek parça girişini engelleyerek hastaların sıkıntısını artırdığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Kuveyt Arap Ekonomisi Kalkınma Fonu hibesi kapsamında sağlanan 8 adet mobil röntgen cihazının bölgeye girişini engellemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu cihazların "hastalıkları teşhisteki" önemine işaret edildi.

İsrail'in "oksijen üretimi için gerekli özel cihazların ve diyaliz makinası pompalarının bölgeye girmesi" konusunda oyaladığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne girmesini engellediği cihazların dördüncü Kovid-19 dalgasının yaşandığı Gazze'deki sağlık sistemini güçlendireceği vurgulandı.

Açıklamada, işgalcilerin bu cihazları getirmeyi reddetmesinin hastalıkları teşhis hizmetini aksatacağı kaydedildi.