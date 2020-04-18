Gazze'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım çağrısı - Son Dakika

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi yardım çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Gazze'ye karşı insani sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, ilaç, solunum cihazı, tıbbi malzeme ve yoğun bakım yatağı temin edilmesi çağrısında bulunan Kudra, " Birleşmiş Milletler, Gazze'nin Kovid-19'la mücadelede acil ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmeli." dedi.

Kudra, İsrail'in on yıldan fazla süredir Gazze'ye uyguladığı ablukanın sağlık sisteminin çökmesine neden olduğunu ifade etti. Filistinli Bakan ayrıca 2 bin 21 kişiyi karantina merkezinde izole ettiklerini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, bugün, Doğu Kudüs'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini toplam vaka sayısının 300'ü Batı Şeria'da, 13'ü de Gazze'de olmak üzere 313'e yükseldiğini açıklamıştı.