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Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika

Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı

Son Güncelleme: 07.11.2023 08:18

30 bin ton patlayıcının düştüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın yüzde 70'inin İsrail saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 70'inin yerlerinden edildiğini söyledi.

"HER 1 SAATTE 15 ŞEHİT KABUL EDİLİYOR"

Halkın yaklaşık yüzde 2'sinin ölüm ya da yaralanma şeklinde İsrail saldırılarına maruz kaldığını belirten SelameMaruf, "İsrail saldırıları başladığından bu yana Gazze'deki hastaneler her 1 dakikada bir yaralı ve her 1 saatte 15 şehit kabul ediyor. Bunların ortalaması ise 6'sı çocuk ve 5'i kadın olmak üzere her bir saatte hastaneye getiriliyor." diye konuştu.

Gazze hükümeti: Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı

"GAZZE'YE 30 BİN PATLAYICI ATILDI"

"Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı. Maruf, kentteki okulların yüzde 33'ünün saldırılardan hasar gördüğünü, yaklaşık yüzde 9'unun hizmet dışı kaldığını, camilerin ise yüzde 14'ünün zarar gördüğünü, yüzde 5'inin de tamamen yıkıldığını dile getirdi.

Gazze hükümeti: Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı
Gazze hükümeti: Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı
Gazze hükümeti: Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı - Son Dakika
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