Gazze için 48 saatte 56 bin Kanada Doları topladılar - Son Dakika

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Ortadoğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar Vakfı (CJPM), Gazze'de İsrail bombardımanı ile yıkılan evlerin inşası için acil yardım topladı.

Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Gazze için Acil Durum Kampanyası başlatıldığı belirtilerek, "Bağışta bulunan yüzlerce Kanadalıya teşekkür ediyoruz. CJPM Vakfı, 50 bin dolar hedefli bu kampanyada hedefine 48 saatten daha kısa sürede ulaştı" bilgisi paylaşıldı.

Vakfın internet sitesinden yapılan duyuruda da Kanadalıların kampanyaya katkıda bulunmak için yardıma devam ettikleri ve toplamda 56 bin 737 Kanada Doları (395 bin TL) bağışta bulundukları belirtildi.

Vakfın duyurusunda, toplanan bağışların Gazze'ye ulaştırılmak üzere Uluslararası Kalkınma ve Yardım Vakfına (IDRF) teslim edildiği bildirildi.

Toplanan yardımlarla Gazze'de, halkın acil yiyecek, tıbbi kitler ve giyecek ihtiyacı karşılanacak. Yardım paraları aynı zamanda İsrail'in bombardımanla yıktığı evlerin yeniden inşası için de kullanılacak.

CJPM Vakfı, "Herkesin cömertliği için tekrar teşekkürler" ifadesiyle tamamladığı duyurusunda, Filistin halkının ihtiyaçları için yardımlara devam edileceğini açıkladı.

Vakıf, daha önce de "Gazze'ye Nefes Ol" adlı kampanyası ile Kovid-19 salgını ile mücadelede ciddi ekipman ihtiyacı olan Filistin hastanelerine oksijen cihazı, ventilatör ve tıbbi malzemeler temin etmişti.