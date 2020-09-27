Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı - Son Dakika

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 3 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 3 gün süreyle çift yönlü olarak açıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin istisnai olarak sınır kapısını açtığı ve yolcu otobüslerinin hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın 3 gün süreyle açık kalacağı aktarıldı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Yurt dışında mahsur kalan Filistinlilerin dönüşü için mart ayından bu yana tek taraflı olarak açılan sınır kapısı, ikinci kez çift yönlü olarak açılacak.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi; Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı

Güvenlik Bakanlığı, İsrail, Gazze, Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı - Son Dakika

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