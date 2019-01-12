Son Dakika Haberleri: Gazze Kadın Şehidini Uğurladı

Gazze Kadın Şehidini Uğurladı

1 saat önce

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi (43) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze Kadın Şehidini Uğurladı, System.String[]
Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi (43) son yolculuğuna uğurlandı.

Ebu Sultan et-Tramsi'nin naaşı, çok sayıda Filistinlinin katılımıyla Şeyh Rıdvan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Şehidin ablası Saide et-Tramsi, tören sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim Emel, vatan sevdalısı biriydi. Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü için Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmıştı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi'nin (43) şehit olduğunu belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Dönüş, İsrail, Gazze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı Elindeki Tüfek Tetiğe Basar Basmaz Parçalanınca Arkasına Bakmadan Kaçtı

YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:34:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze Kadın Şehidini Uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]