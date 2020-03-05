Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı - Son Dakika

Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı

6 saat önce

Gazze kent merkezindeki bir pazar yerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Gazze kent merkezinde yangın: 10 ölü, 57 yaralı, System.String[]

Gazze kent merkezindeki bir pazar yerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazar yerinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 4'ü çocuk, 3'ü kadın 10 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 57 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yangının nedeni gaz sızıntısı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilk bulgulara göre yangına bir fırındaki gaz sızıntısının neden olduğu ifade edildi.

Gaz sızıntısının meydana geldiği fırındaki tüplerin de patlamasıyla yangının büyüdüğü ve çevrede ciddi hasara yol açtığı aktarılan bakanlık açıklamasında, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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