Gazze koronavirüs karantinasının kapsamını genişletti - Son Dakika
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Gazze koronavirüs karantinasının kapsamını genişletti

6 saat önce

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası uygulamasının Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Singapur ve İran'dan gelecek kişileri de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Gazze koronavirüs karantinasının kapsamını genişletti, System.String[]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası uygulamasının Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Singapur ve İran'dan gelecek kişileri de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni tip koronavirüsle mücadele için geliştirdiğimiz karantina uygulamasını Çin'in yanı sıra Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Singapur ve İran'ı da kapsayacak şekilde genişlettik." ifadesi kullanıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin ya da farklı ülkelerden Gazze'ye gelecek kişiler için Refah Sınır Kapısı'nda karantina merkezi oluşturmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 442'si Çin ana karasında olmak üzere toplam 2 bin 462 kişi yaşamını yitirmiş, virüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bine yaklaşmıştı.

Güney Kore, Japonya, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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