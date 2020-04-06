Gazze Kuşatmayı Kırma Halk Komitesi Başkanı Hadari AA'nın 100'üncü yılını tebrik etti Açıklaması - Son Dakika

Gazze Kuşatmayı Kırma Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hadari, Anadolu Ajansının (AA) her zaman Filistin halkının yanında durduğunu belirterek AA'nın 100'üncü yılını tebrik etti.

Hadari, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ajansın Filistin halkının yaşadığı her aşamada yanında olduğunu ve tüm detayları takip ettiğini söyledi.

AA yönetiminin Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs'te çalışan personelini, Filistin halkına yapılan haksızlıkları ve baskıları dünyaya duyurması için yönlendirdiğini ifade eden Hadari, Ajansın aynı zamanda Filistin halkının yaşamının yaratıcı ve parlak yönüne de odaklandığına dikkati çekti.

Hadari, "Anadolu Ajansı Filistinli gençlerin ve kadınların başarıları, zorluk içinde yaşayanların çektikleri sıkıntıları anlatan yüzlerce habere imza attı." diye konuştu.

Ajansın dünya medyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Hadari, "Anadolu Ajansı Türkiye'nin ajansıdır ancak birçok vesileyle gördük ki, haber ajansları arasındaki yeri açısından hiç şüphesiz dünyanın dört bir yanına uzanan küresel ajanslardan biridir." ifadelerini kullandı.