Gazze'nin doğu sınırı yakınında "Filistin mirası yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açık alanda bir araya gelen Filistinlilerin resim çizmesi

Etkinliğe katılanların el işleri yapması

Etkinlikte ekmek açan kadınlardan detaylar

Filistinli Mülteciler Halk Komitesinin etkinlikler sorumlusu Said Hamid ile röportaj

Detaylar Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, bir dizi halk ve ulusal etkinliği içeren Gazze'nin doğu sınırına doğru "Filistin mirası yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşe katılanlar kamptan hareket ederek kampın doğusunda açık bir alana kadar yürüdü ve burada kamp kurarak geleneksel kahvaltı yaptı ve resim çizdi.