Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti

Google'ın çatışma yaşanan yerlerde izlediği görüntü politikası, açık kaynak araştırmacılarını rahatsız ediyor. Bu araştırmacılardan biri olan Samir, bu durumu, "İsrail ve Filistin topraklarından yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları alamamamız bizi engelliyor" sözleriyle anlatıyor.

Uydu şirketlerinin ellerinde çok daha net fotoğraflar bulunmasına rağmen, Google ise Gazze'de kasten bunları kullanmıyor. Örnek vermek gerekirse Gazze'de arabaları bile seçmek çok zorken, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da arabalar bir yana bireysel insanları bile seçmek gayet kolay.

UYDU FOTOĞRAFLARININ ÖNEMİ NE?

Uydu fotoğrafları, net ve anlaşılabilir olması kaydıyla, çatışma haberleri yapan araştırmacılar için en önemli enstrümanlardan biri. Bu sebeple geçtiğimiz hafta çatışmaların tavan yaptığı İsrail ve Filistin topraklarına ait uydu fotoğraflarına ulaşmak, saldıran ve saldırılan noktaların saptanması için kritik önem arz ediyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ndeki araştırmacılar, 2017'de Planet Labs ile iş birliği yapıp, Myanmar'da Arakan Müslümanlara ait köylerin, ordu tarafından yok edildiğini ortaya çıkartmıştı.

GAZZE'DEKİ GOOGLE EARTH FOTOĞRAFLARI ÇÖP GİBİ

Bellingcat'de çalışan gazeteci Aric Toler, "Gazze'de en yakın tarihli uydu fotoğrafları 2016 yılından kalma ve üstelik çözünürlükleri de çöp gibi." açıklamasında bulundu. Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Gazze Şeridi'nin fotoğrafları, Google'ın "yüksek nüfuslu bölgelerinin fotoğraflarını sürekli güncelleme" prensibi ile çelişiyor.

"OLURSA DEĞERLENDİRİRİZ AMA OLMASI İÇİN DE BİR PLANIMIZ YOK"

Google ise uydu fotoğraflarını bir dizi tedarikçiden edindiğini ve "yüksek çözünürlüklü fotoğraflar oldukça, uydu fotoğraflarını güncelleme fırsatlarını değerlendirdiğini" belirtti. Ancak şirket, şu anda böyle bir planı olmadığını da vurguladı.