Gazze'nin ilk kadın taksi şoförü Naile Ebu Cebe, bölgedeki ön yargıları yıkıyor - Son Dakika

Gazze'nin ilk kadın taksi şoförü Naile Ebu Cebe, bölgedeki ön yargıları yıkıyor

06.12.2020 15:51
Gazze'nin ilk kadın taksi şoförü Naile Ebu Cebe, bölgedeki ön yargıları yıkıyor, System.String[]

Gazze Şeridi'nde yaşayan Naile Ebu Cebe yaşadığı toplumdaki ön yargıları yıkarak Gazze'nin ilk kadın taksi şoförü oldu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Naile Ebu Cebe yaşadığı toplumdaki ön yargıları yıkarak Gazze'nin ilk kadın taksi şoförü oldu.

Gazze toplumunda bir ilke imza atan 39 yaşındaki Naile, erkeklere mahsus bir meslek olarak görülen taksiciliğe başlama hikayesini AA muhabirine anlattı.

Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun olan Naile, İsrail ablukası altındaki Gazze'de kötüleşen ekonomik durum nedeniyle alanında bir iş bulamadığını ve bölgede bayanlar için taşımacılık hizmeti verecek kadın şoför bulunmadığını düşününce bu sektöre girmeye karar verdiğini söyledi.

Müşterileri kadınlar ve çocuklar

Taksiciliğe birkaç ay önce başladığını belirten Naile, özellikle düğün, nişan gibi törenlere gitmek için süslenen kadınların yabancı erkeklerin araçlarına binmek istemediğini ve bayan şoför tercih ettiğini dile getirdi.

Ailelerin de çocuklarını kendisine güvenle teslim ettiğini aktaran Naile, Filistinli kadınların erkeklerin yaptığı tüm işleri yapabilecek güçte olduğunu vurguladı.

Naile, müşterilerinin kendisinden ve verdiği hizmetten son derece memnun kaldığını ifade etti.

Evin geçimine katkı sağlıyor

Toplumun alışık olmadığı bir iş yapmasına karşın ailesinin desteğinin her zaman yanında olduğuna işaret eden Naile, taksicilikten mütevazı bir gelir elde ettiğini ve az da olsa evin geçimine katkı sağladığını kaydetti.

Filistinli kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı reklamlarla da müşteri çektiğini anlattı.

Gazze'deki kadınlardan taksi şoförlüğüne ilgi

Gazze'deki kadınlardan araç verilmesi durumunda kendisiyle çalışmak istediklerine yönelik teklifler aldığını aktaran Naile, "İmkanımız olsa da bu teklifleri değerlendirebilsek. Böylece Gazze'deki işsizliği bir nebze de olsa düşürebilirdik. Filistinli kadınlar da ailelerine destek verirdi." diye konuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'nin ilk kadın taksi şoförü Naile Ebu Cebe, bölgedeki ön yargıları yıkıyor - Son Dakika


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