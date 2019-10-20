Gazze'nin kaliteli zeytinleri 50 yıldır Han Yunus'ta görücüye çıkıyor

İsrail kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kenti, 50 yıldan fazla süredir ev sahipliği yaptığı zeytin pazarı ile iyi ve kaliteli zeytin arayanların uğrak yeri haline geldi.

Han Yunus'ta her yıl eylül ortalarında kurulan ve kasım sonuna kadar alıcılarını bekleyen zeytin pazarında bölgede yetişen kaliteli zeytin ve zeytinyağları görücüye çıkıyor.

Pazarda "dellal" geleneği sürdürülüyor

Geleneksel bir ritüelin uygulanageldiği bu pazarda, "dellal" ismi verilen 70 yaşın üzerindeki yaşlı bir adam dikkati çekiyor.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarda yerlerini alan ürünleri tek tek gözden geçiren ve kalitesine göre fiyatlarını belirleyen dellal, alıcı ile satıcı arasında aracılık yapıyor ve müşterilere yardımcı oluyor.

Açık artırma da yapılıyor

Dellal, daha sonra bir açık artırma başlatıyor ve satıcılar ürünlerini, en yüksek fiyatı veren müşteriye satıyorlar.

Han Yunus için bir sembol haline gelen bu pazar katkısız ve yüksek kaliteli zeytin ile zeytinyağı almak isteyen Filistinlilerin uğrak yeri olarak biliniyor. Bu pazarda kalitesiz veya çürük ürünler satılmasına müsaade edilmiyor.

Gazze Şeridi'ndeki bütün zeytin ve zeytin ürünleri satıcıları ile müşterilerini bir araya getiren pazarda zeytinlerin işlemden geçirilmesi ise genelde el ile çalışan makineler aracılığı ile gerçekleştiriliyor.

Kendiliğinden kurulan pazar

Pazarda zeytinyağı satan 55 yaşındaki Muhammed Ebu Cezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır zeytin pazarında bulunduğunu ve burada çok tecrübe kazandığını söyledi.

Ebu Cezer, 50 yıl önce zeytin ve zeytinyağı satışının zor olduğu bir dönemde bazı çiftçilerin aynı mekanda zeytin satmaya başlaması üzerine pazarın kendiliğinden oluştuğunu ifade etti.

Zamanla pazarın geliştiğini, bütün üreticilerin mallarını satmak için bu pazara geldiğini ve buranın kendiliğinden zeytin pazarına dönüştüğünü belirten Ebu Cezer, pazarın çok sayıda Filistinliye iş imkanı sunduğunu ve insanların burada ticaret yaparak rızıklarını kazanmaya çalıştıklarını anlattı.

Pazarı kuranlar ya öldü ya çalışamaz durumda

Pazardaki satıcılardan 35 yaşındaki Hamad Ebu Cezer, "50 yıl önce pazarı kuran tüccarların çoğu öldü veya hastalandı. Eski tüccarlar işlerine devam edemediler ve mevcut tüccarlar ise henüz birkaç yıldır bu pazardalar." dedi.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'ndeki ekonomik sıkıntıların pazara da yansıdığını ifade eden Ebu Cezer, zeytinin kilogram fiyatının kalitesine bağlı olarak 3 şekel ile 6 şekel (3,5 dolar) arasında değiştiğini söyledi.