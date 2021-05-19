Gazze'nin kardeş belediyesi Şahinbey Belediyesi'nden kardeşlik örneği - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumunda Kızılay tarafından İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına tam donanımlı 5 ambulans alarak destek verecek.

GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMALIYIZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Meclisi'nde meclis üyelerinin de oluru ile tam donanımlı 5 ambulans desteğinde bulunulacağını belirterek," Kudüs; Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemli bir yer. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Fakat şu anda terör devleti İsrail tarafından yüzde doksandan fazlası işgal altında. İsrail'in oradaki Müslüman kardeşlerimize karşı acımasızca saldırıları devam ediyor. İsrail'in bu hak, hukuk tanımaz tutumunu şiddetle kınıyoruz. Oradaki kardeşlerimize maddi manevi destek olmamız gerekiyor. Daha önce Gazze Belediyesi ile kardeş belediye olmuştuk. Kudüs'e iki defa gittim ancak İsrail, Gazze'ye geçmemize kesinlikle izin vermiyor. Gazze hem denizden hem de karadan ablukaya alınmış durumda. Sadece Mısır ve İsrail'in izin verdiği malzemeler Gazze'ye girebiliyor. Kızılay'ın başlatmış olduğu yardım kampanyasına Şahinbey Belediyesi olarak bizde destek olmak istedik. Kızılay ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ambulans konusunda ihtiyacın olduğunu ifade ettiler. Tam donanımlı ambulans desteğini meclisimize sunduk ve meclis üyelerimizin de desteği ile böyle bir yardımda bulunacağız" dedi.