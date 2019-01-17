Gazze Polisi 6 Mısırlı Balıkçıyı Kurtardı
1 saat önce
Gazze Şeridi'ndeki Deniz Kuvvetleri gemileri Gazze kıyılarında teknesi batan 6 Mısırlı balıkçıyı kurtardı, 1 balıkçı kayboldu.
Gazze Şeridi
'ndeki Deniz Kuvvetleri gemileri Gazze kıyılarında teknesi batan 6 Mısırlı balıkçıyı kurtardı, 1 balıkçı kayboldu. Hamas
'ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle 7 Mısırlı'nın bulunduğu gemi alabora oldu. Gazzeli yetkililer, balıkçılardan 6'sını kurtarırken, bir balıkçının ise kayıp olduğu kaydedildi.
Kurtarılan balıkçıların Gazze'de bulunan Şuheda el- Aksa
Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. - GAZZE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:38 Kaynak: İHA
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