Son Dakika Haberleri: Gazze Polisi 6 Mısırlı Balıkçıyı Kurtardı

Gazze Polisi 6 Mısırlı Balıkçıyı Kurtardı

1 saat önce

Gazze Şeridi'ndeki Deniz Kuvvetleri gemileri Gazze kıyılarında teknesi batan 6 Mısırlı balıkçıyı kurtardı, 1 balıkçı kayboldu.

Gazze Polisi 6 Mısırlı Balıkçıyı Kurtardı, System.String[]
Gazze Şeridi'ndeki Deniz Kuvvetleri gemileri Gazze kıyılarında teknesi batan 6 Mısırlı balıkçıyı kurtardı, 1 balıkçı kayboldu.

Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle 7 Mısırlı'nın bulunduğu gemi alabora oldu. Gazzeli yetkililer, balıkçılardan 6'sını kurtarırken, bir balıkçının ise kayıp olduğu kaydedildi.

Kurtarılan balıkçıların Gazze'de bulunan Şuheda el- Aksa Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Hamas, Gazze, Güncel
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