Gazze Sağlık Bakanlığı: "Yakıt Yokluğu Benzeri Görülmemiş Sağlık Felaketine Yol Açacak"- Gazze'de 6...

- Gazze Sağlık Bakanlığı: "Yakıt yokluğu benzeri görülmemiş sağlık felaketine yol açacak" Gazze'de 6 hastane yakıt yokluğu yüzünden hizmetini durdurduGAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de yakıt yokluğu sebebiyle 5 hastanenin daha sağlık hizmetlerini askıya alması üzerine, Gazze'nin...

- Gazze Sağlık Bakanlığı: "Yakıt yokluğu benzeri görülmemiş sağlık felaketine yol açacak"

Gazze'de 6 hastane yakıt yokluğu yüzünden hizmetini durdurdu



GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de yakıt yokluğu sebebiyle 5 hastanenin daha sağlık hizmetlerini askıya alması üzerine, Gazze'nin eşi benzeri görülmemiş sağlık felaketi ile karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

Gazze El Rantisi Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Silmiye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka sebebiyle Gazze hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde acil ameliyatlar için bile yakıt sağlayamadıklarını söyledi. Birkaç saatlik yakıtları kaldığını açıklayan Ebu Silmiye, "Bey Hanun'daki hastanenin hizmetlerini askıya almasının ardından El Rantisi Hastanesi, Ennasır Çocuk Hastanesi, Ebu Yusuf Enneccar Hastanesi, göz hastanesi, Gazze psikiyatri hastanesi kapanma noktasına geldi" dedi.

Ebu Silmiye, Sağlık Bakanlığının jeneratörlerin kapanmasının ardından hastanelerde hizmeti durdurmanın dışında başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kidra ise, "Bütün Gazze hastaneleri art arda yakıt kriziyle karşı karşıya kaldı. Uluslararası topluluğun bu problemi çözeceği konusunda hiçbir işaret yok. Sağlık Bakanlığı, ilaç, tıbbı malzemeler ve özellikle kalp ve kanser hastalıklarında yüzde 45 bütçe açığı yaşıyor. İsrail'in uyguladığı abluka yüzünden Gazze'de hastaların yüzde 60'ına yurt dışında sağlık hizmeti veremiyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'ye 13 yıldır uyguladığı abluka sebebiyle Gazze Sağlık Bakanlığı yakıt kıtlığı çekiyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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