Son Dakika Haberleri: Gazze Şehidini Uğurladı

Gazze Şehidini Uğurladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli Kerem Fiyad (26) için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli Kerem Fiyad (26) için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Fiyad'ın yakınları, cenaze töreninde üzüntü yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:15 Kaynak: AA

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