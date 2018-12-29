Gazze Şehidini Uğurladı
1 saat önce
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli Kerem Fiyad (26) için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.
İsrail
askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli Kerem Fiyad (26) için Han
Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Fiyad'ın yakınları, cenaze töreninde üzüntü yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:15 Kaynak: AA
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