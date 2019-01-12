Gazze Şehidini Uğurladı
1 saat önce
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit olan Emel Mustafa el-Tramsi (43) isimli Filistinli kadın için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit olan Emel Mustafa el-Tramsi (43) isimli Filistinli kadın için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi. Tramsi'nin yakınları, cenaze töreninde üzüntü yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:59 Kaynak: AA
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