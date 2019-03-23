Son Dakika Haberleri: Gazze Şehidini Uğurladı

Gazze Şehidini Uğurladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Cihad Munir Harare (24) için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Cihad Munir Harare (24) için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:03 Kaynak: AA

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