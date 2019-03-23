Gazze Şehidini Uğurladı
1 saat önce
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Cihad Munir Harare (24) için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
İsrail
askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Cihad Munir Harare (24) için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:03 Kaynak: AA
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