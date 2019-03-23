Gazze Şehitlerini Uğurladı

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İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro

Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti