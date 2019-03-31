Son Dakika Haberleri: Gazze Şehitlerini Uğurladı

Gazze Şehitlerini Uğurladı

41 dakika önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit olan Filistinli iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı.

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İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit olan Filistinli iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Bilal Mamud en-Neccar (17) için Han Yunus'ta, Tamir Haşim Ebu'l Hayr (17) için Şatii Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Şehitlerin naaşı, kılınan cenaze namazlarının ardından tekbirler ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenlerine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesini talep eden ve Filistinli gruplarını İsrail güçlerinin saldırılarına karşılık vermeye çağıran sloganlar attı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşlarındaki Bilal Mamud en-Neccar, Nidal Sakr Amara, Tamir Haşim Ebu'l Hayr ile 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın şehit olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, 316 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 64'ünün gerçek, 16'sının plastik mermiyle vurulduğu, 13'ünün mermi parçası, 223'ünün de gaz bombası ve başka sebeplerle yaralandığı, yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA

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